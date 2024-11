Litovský parlament odobril nového premiéra Gintautasa Paluckasa

Vilnius 19. novembra (TASR) - Litovský parlament schválil vo štvrtok nomináciu Gintautasa Paluckasa za budúceho premiéra tejto členskej krajiny EÚ aj NATO, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Litovský prezident Gitanas Nauséda sa v priebehu štvrtka so 45-ročným Paluckasom stretne a oficiálne ho poverí zostavením vlády v lehote 15 dní. Paluckas (45) je podpredsedom Sociálnodemokratickej strany Litvy (LSDP), ktorá sa v dvoch kolách parlamentných volieb - 13. a 27. októbra - stala najsilnejšou politickou silou. LSDP chce vytvoriť trojkoalíciu spolu so Zväzom demokratov - V mene Litvy (DSVL) a novou populistickou stranou Úsvit Nemanu (Nemuno aušra - NA).



Plánovaná koalícia má v 141-člennom parlamente (Seimas) pohodlnú väčšinu 86 kresiel. Predsedníčkou LSDP je Vilija Blinkevičiuté, ktorá sa napriek víťazstvu svojej strany chce venovať poslaneckému mandátu v Európskom parlamente, kde pôsobí od roku od roku 2009. S odvolaním sa na svoj vek (64) a zdravotný stav na post šéfa vlády navrhla práve Paluckasa.



V rozpore s predvolebnými vyhláseniami sociálnych demokratov navrhla do vládnej koalície začleniť aj populistickú stranu Úsvit Nemanu. To vyvolalo veľkú kritiku doma aj zo zahraničia. Predseda NA Remigijus Žemaitaitis je totiž súdený za podnecovanie k nenávisti, keď citoval antisemitský rým o zabíjaní židov a zároveň kritizoval izraelské operácie na Západnom brehu Jordánu.



Paluckas bude mať za úlohu zvýšiť výdavky na obranu a napraviť reputáciu litovskej vlády s účasťou tejto strany. Proces zostavovania vládneho kabinetu by však podľa AFP mohol byť pomerne náročný, keďže prezident avizoval, že na ministerskom poste neodobrí nijakého z členov Úsvitu Nemanu.



Minulý týždeň sa pred parlamentom zišlo niekoľko tisíc ľudí, ktorí protestovali proti účasti Úsvitu Nemanu vo vláde. Obdobný protest je naplánovaný aj na štvrtkový večer.