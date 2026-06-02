Litovský parlament prijal reformu verejnoprávneho vysielateľa
Predseda parlamentu Juozas Olekas uviedol, že cieľom reformy je zlepšiť využívanie verejných financií.
Autor TASR
Vilnius 2. júna (TASR) - Litovský parlament v utorok schválil zmiernenú reformu verejnoprávneho vysielateľa LRT. Pôvodné návrhy vyvolali desaťtisícové protesty a obvinenia zo snahy o jeho „politické prevzatie“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Predseda parlamentu Juozas Olekas uviedol, že cieľom reformy je zlepšiť využívanie verejných financií. Vládna koalícia tvrdí, že v LRT sú po finančnom audite potrebné zmeny.
Spornými boli najmä plány na zmeny v manažmente LRT. Pôvodné návrhy mali uľahčiť odvolanie generálneho riaditeľa alebo zmrazenie verejného financovania. To by podľa kritikov mohlo oslabiť redakčnú nezávislosť.
Mediálne skupiny zrušenie niektorých sporných ustanovení privítali. Tvrdia však, že obavy v prípade obsadenia dozornej rady pretrvávajú, pretože je vnímaná ako spolitizovaná, takisto pravidiel pre uľahčenie odvolania generálneho riaditeľa.
Spor koncom roka 2025 postavil proti sebe vládu a niektorých politikov a novinárov a mimovládne a medzinárodné organizácie. Obavy vyjadrila aj Rada Európy.
Plánované reformy LRT medzi decembrom a aprílom vyvolali demonštrácie s pravidelnou účasťou 10- až 30-tisíc účastníkov. Viac ako 143.000 ľudí podpísalo petíciu proti „politickému prevzatiu“ verejnoprávneho vysielateľa LRT.
