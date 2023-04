Litovský parlament zakázal Rusom kupovať v Litve nehnuteľnosti

Vilnius 4. apríla (TASR) - Litovský parlament sa v utorok rozhodol zakázať ruským občanom kupovať v tejto pobaltskej krajine nehnuteľnosti. Odvolal sa pritom na riziká, ktoré to predstavuje pre národnú bezpečnosť. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guardian a agentúry Reuters.



Zákaz bude v platnosti do roku 2024 a nebude sa vzťahovať na Rusov, ktorí majú v Litve trvalý pobyt.



Parlament zároveň pozastavil vydávanie nových víz pre občanov Ruska a jeho spojenca Bieloruska. Ak budú mať iné cestovné doklady, napríklad skôr vydané víza, budú na hraniciach podrobení "rozsiahlej individuálnej prehliadke". Má sa tak preveriť, či nepredstavujú hrozbu pre národnú bezpečnosť.



"Veľká väčšina ruských občanov podporuje agresívne vojenské konanie svojej krajiny a nepodniká kroky na zastavenie agresie režimu svojej krajiny. Podieľajú sa tak na zodpovednosti," uviedla námestníčka ministra zahraničných vecí Jovita Neliupšiené, keď v marci predstavila v parlamente zákon.