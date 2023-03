Litovský prezident Nauséda: Boj Ukrajiny je zároveň aj našim bojom

Štrasburg 14. marca (TASR) - Litovský prezident Gitanas Nauséda v utorok vyzval krajiny EÚ, aby naďalej podporovali Ukrajinu v boji za slobodu a ponechali dvere členstva otvorené pre Moldavsko, Gruzínsko a Ukrajinu. Uviedol to pred poslancami Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu, informuje spravodajca TASR.



Nauséda v rámci diskusného cyklu "Toto je Európa" hovoril s europoslancami o skúsenostiach Litvy počas cesty k nezávislosti a do EÚ. Podľa jeho slov sa to istým spôsobom podobá súčasnému boju Ukrajiny za slobodu.



Prezident v pléne EP vyzdvihol masívnu podporu litovskej verejnej mienky pre Ukrajinu. Jeho krajina je daruje takmer 1,5 percent svojho hrubého domáceho produktu (HDP).



"Verím, že dnes mnohí európski občania chápu, že boj Ukrajiny je aj ich bojom. Ruské zločiny sa musia stretnúť s primeranou odpoveďou zriadením medzinárodného súdu a zmrazené ruské aktíva sa musia použiť na obnovu Ukrajiny," povedal litovský prezident.



Spresnil, že najúčinnejším spôsobom, ako rozšíriť oblasť mieru, stability a prosperity v Európe, bolo a bude rozšírenie EÚ. Podporil želanie EP začať prístupové rokovania s Ukrajinou už tento rok.



Nauséda nezabudol pochváliť EÚ za to, že prekonala ruské vydieranie energiami. "Zima prišla a skončila bez toho, aby v Európe niekto zamrzol," zdôraznil. Únia sa podľa neho z vysokých cien energií musí poučiť a investovať viac do zelenej energie a alternatívnych zdrojov. Litvu predstavil ako úspešný príklad krajiny, ktorá sa stala nezávislou od ruského plynu, ropy a elektriny.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)