Litovský prezident navrhne stanoviť dátum prijatia Ukrajiny do EÚ

Brusel 6. marca (TASR) - Prezident Litvy Gitanas Nauséda pred mimoriadnym zasadnutím Európskej rady ozrejmil, že európskym lídrom navrhne, aby sa EÚ zhodla na orientačnom dátume prijatia Ukrajiny do Únie. Ako príklad navrhol 1. januára 2030. TASR informáciu prevzala z portálu Euronews.



Nauséda uviedol, že tento dátum nebude právne záväzný. Pôjde podľa neho skôr o politický záväzok, ktorý určí ďalšiu cestu a vyšle veľmi jasný odkaz Ukrajine. "Potrebujú našu podporu: vojenskú, finančnú a politickú," vyhlásil.



Európska komisia, ktorá dohliada na prístupový proces, odmieta stanovenie pevného dátumu o pristúpení Ukrajiny. Tvrdí, že rokovania sú "založené na zásluhách" a musia sa vyvíjať podľa pokroku, ktorý dosiahne každá kandidátska krajina. Šéfka EK Ursula von der Leyenová minulý týždeň ocenila úsilie Ukrajiny a uviedla, že ak bude pokračovať súčasná dynamika, krajina by mohla vstúpiť do EÚ aj skôr ako v roku 2030.



Vo štvrtok poobede sa v Bruseli začne mimoriadne zasadnutie lídrov Európskej únie o ďalšej podpore Ukrajiny a budúcnosti európskej obrany.



Za silnú Európu, ktorá sa dokáže brániť, sa vo štvrtok vyslovil šéf Európskej ľudovej strany (EPP) Manfred Weber. "Pre nás sú potrebné investície. Musíme ich urobiť, nech to stojí, čo to stojí," vyhlásil.