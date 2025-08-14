< sekcia Zahraničie
Litovský prezident nominoval za premiérku Ingu Ruginiené
Prezidentovu nomináciu musí ešte schváliť parlament, rovnako ako aj program vlády a nový vládny kabinet.
Autor TASR
Vilnius 14. augusta (TASR) - Litovský prezident Gitanas Nauséda vo štvrtok nominoval do funkcie premiérky ministerku sociálneho zabezpečenia a práce z najsilnejšej Litovskej sociálnodemokratickej strany (LSPD) Ingu Ruginiené. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a litovskej televízie LRT.
Prezidentovu nomináciu musí ešte schváliť parlament, rovnako ako aj program vlády a nový vládny kabinet. Podľa informácií verejnoprávnej televízii LRT sa o potvrdení nominácie rozhodne v pondelok na mimoriadnom zasadnutí parlamentu.
„V životopise pani Ruginiené sú určité detaily, ktoré si vyžadujú väčšiu pozornosť. Preto naše prvé stretnutie trvalo dve hodiny, čo je pomerne nezvyčajne dlho,“ povedal Nauséda vo výstupe pre LRT po stretnutí s Ruginiené.
Politička v minulosti čelila kritike za obchodné záujmy svojho manžela, svoje vzdelanie či návštevu príbuzných v Rusku v rokoch 2015 a 2018. Ruginiené novinárom opakovane povedala, že ich už nenavštevuje, a dodala, že vždy podporovala Ukrajinu v boji proti Rusku.
Ruginiené (44) do jednokomorového parlamentu zvolili vlani po prvýkrát. Dlhoročná odborárka pôsobila ako podpredsedníčka Európskej konfederácie odborových zväzov a viedla Litovskú konfederáciu odborových zväzov. Od decembra 2024 je ministerkou práce a sociálneho zabezpečenia.
Súčasnú vládnu koalíciu tvoria okrem najsilnejšej LSDP aj stredoľavicová Únia demokratov „Za Litvu“ (DSVL) a populistická strana Úsvit Nemanu (Nemuno aušra - NA). Bývalý premiér a stranícky kolega Ruginiené Gintautas Paluckas odstúpil 1. augusta z funkcie pre podozrenia z korupcie.
Paluckas sa dostal pod tlak pre vyšetrovanie viacerých spoločností spájaných s ním a podozrivých z korupcie a zneužívania eurofondov. Dočasnú vládu po jeho demisii vedie minister financií Rimantas Šadžius.
