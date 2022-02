Litovský prezident: Ruskí vojaci v Bielorusku sú hrozbou pre Pobaltie

Vilnius 18. februára (TASR) - Rusko zhromaždilo v Bielorusku približne 45.000 svojich vojakov, ktorých prítomnosť je hrozbou pre pobaltské štáty a tiež Poľsko. Povedal to vo štvrtok litovský prezident Gitanas Nauséda, ktorého citovala agentúra Reuters.



Rusko-bieloruské vojenské cvičenia, ktoré sa konajú pri hraniciach Bieloruska s Ukrajinou, majú trvať do nedele.



"Zhromaždili 45.000 vojakov, množstvo vojenskej techniky, vzdušné sily. Nedostávame pritom veľmi jasne formulované sľuby, že sa toto všetko stiahne nazad do Ruska, keď sa cvičenia skončia. Aj toto je jeden zo spôsobov, ako udržiavať napätie," povedal Nauséda po stretnutí lídrov krajín EÚ v Bruseli. Dodal, že takéto správanie "momentálne vytvára ďalšie hrozby pre pobaltské štáty a Poľsko".



Pobaltské krajiny - Litva, Lotyšsko a Estónsko - sú rovnako ako aj Poľsko členmi EÚ i NATO, pripomína Reuters.



NATO pred časom avizovalo, že svoju prítomnosť v pobaltských krajinách a Poľsku plánuje zvýšiť v prípade, že Rusko ponechá v Bielorusku vojakov aj po skončení zmienených cvičení.



Napätie medzi Moskvou a Západom v posledných týždňoch narastá. Spojené štáty obviňujú Rusko, že pri svojich hraniciach s Ukrajinou zhromaždilo až do 150.000 vojakov, a to z dôvodu potenciálne pripravovanej invázie. Moskva tieto tvrdenia popiera a naopak obviňuje Západ z hystérie.