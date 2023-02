Litovský prezident trvá na ďalších sankciách EÚ voči Rusku

Riga 28. februára (TASR) - Litovský prezident Gitanas Nauséda žiada ďalekosiahlejšie opatrenia nad rámec najnovšieho sankčného balíka EÚ voči Rusku za inváziu na Ukrajine. TASR o tom informuje v utorok na základe správy DPA.



"Budeme pokračovať v nátlaku, bude 11. aj 12. balík. My nebude sedieť," povedal Nauséda v litovskom meste Palanga na pobreží Baltského mora. Uviedol, že obzvlášť by sa mali prijať represívne opatrenia voči ruskej štátnej spoločnosti Rosatom a ruskému jadrovému priemyslu.



"Vždy sme zdôrazňovali, že to, čo Rusko robí v jadrovej oblasti - spôsobuje destabilizáciu a predstavuje veľmi konkrétnu hrozbu pre jadrové zariadenia na Ukrajine – nemôže zostať bez následkov," povedal Nauséda, ktorého citovala agentúra BNS.



Predchádzajúce snahy neboli úspešné "pre veľmi špecifické záujmy veľmi špecifických štátov", povedal litovský prezident bez toho, aby uviedol ďalšie podrobnosti. Dodal, že v prípade všetkých sankčných balíkov šlo o kompromisy, inak by neboli prijaté.



Štáty EÚ ako Maďarsko sú proti sankciám voči ruskému jadrovému priemyslu. Rosatom v súčasnosti stavia dva nové reaktorové bloky pre maďarskú jadrovú elektráreň Paks, píše DPA.



Krajiny EÚ sa v piatok dohodli na uvalení nových sankcií na Rusko. V poradí už desiaty balík sankcií voči Moskve obsahujúci aj obmedzenia v oblasti obchodu, propagandy a bankovníctva zaviedli pri príležitosti prvého výročia ruskej invázie na Ukrajinu.