Litovský prezident vyzval na nové protiruské sankcie na banky a LNG

Brusel 20. marca (TASR) - Litovský prezident Gitanas Nauséda pred zasadnutím Európskej rady vyzval na zvýšenie tlaku voči Rusku a na prijatie nového balíka protiruských sankcií. Myslí si tiež, že EÚ by mala stanoviť dátum prijatia Ukrajiny na rok 2030. TASR o tom píše podľa webstránky televízie Euronews.



"Mali by sme zvýšiť tlak na Rusko a zaviesť 17. balík sankcií," uviedol litovský prezident, podľa ktorého by EÚ mohla sankcie uvaliť na ďalšie ruské banky a dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG).



Vyzval tiež na stanovenie pevného dátumu prijatia Ukrajiny na rok 2030. "Povzbudilo by to našich priateľov, Ukrajincov, aby postupovali rýchlejšie, pretože vedia, že sú schopní uskutočniť všetky potrebné reformy, a to aj za veľmi zložitých okolností počas vojny," tvrdí Nauséda.



V podobnom duchu sa pred príchodom na zasadnutie Európskej rady vyjadril aj fínsky premiér Petteri Orpo, ktorý v stredu v Helsinkách prijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. "Ukrajina naozaj chce byť členom EÚ, chce byť jedným z nás, a preto jej musíme pomôcť a podporiť ju na ceste k členstvu, a to čo najskôr, najneskôr do roku 2030," vyhlásil.



Lídri dvadsaťsedmičky budú vo štvrtok rokovať o konkurencieschopnosti EÚ a nadviažu na mimoriadne zasadnutie o Ukrajine a budúcnosti európskej obrany zo 6. marca. Slovensko bude zastupovať premiér Robert Fico.