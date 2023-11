Litovský prezident žiada prísne tresty za krádeže ruských kníh

Vilnius 23. novembra (TASR) - Litovský prezident Gitanas Nauséda vo štvrtok vyzval na "prísne" potrestanie osôb zodpovedných za krádeže vzácnych ruských kníh z 19. storočia v knižniciach vo východnej Európe. Tlačová agentúra AFP vo štvrtok informovala, že v samotnej Litve dosiahla ich hodnota 440.000 eur, píše TASR.



Knižnica Vilniuskej univerzity (VU) v máji zistila, že 17 vzácnych ruských kníh vrátane diel Alexandra Puškina a Nikolaja Gogoľa zmizla, pričom väčšina ukradnutých kníh bola nahradená falzifikátmi. Vyšetrovanie krádeže pokračuje.



"Je to naozaj závažná správa a dúfam, že vinníci budú potrestaní. Tresty za takéto veci by mali byť prísne," povedal novinárom Nauséda, ktorý je sám zberateľom kníh.



Podobné krádeže sa stali aj v ďalších pobaltských štátoch - Estónsku a Lotyšsku - a naposledy v Poľsku na Varšavskej univerzite (UW). Zlodeji sa zamerali na ruskú klasickú literatúru.



UW doteraz identifikovala 79 nezvestných kníh, čo je najviac zo všetkých štyroch krajín. Zamestnanec univerzity oboznámený so záležitosťou odhadol hodnotu odcudzených kníh na "približne milión eur".



Odborníci sa domnievajú, že ukradnuté diela sa dostali do Ruska a prinajmenšom niektoré z nich sa predali na narýchlo zorganizovaných aukciách v Moskve.