Litovský rezort vnútra navrhuje plot na hraniciach s Bieloruskom

Minsk 21. júna (TASR) - Situácia na bieloruských hraniciach s Litvou je stále nekontrolovaná. Od začiatku tohto roku sa prílev nelegálnych migrantov smerujúcich do západnej Európy iba v Litve zvýšil päťnásobne.



Informoval o tom spravodajský web Belsat, podľa ktorého niektoré litovské orgány dokonca začali uvažovať o postavení plotu na štátnych hraniciach s cieľom posilniť ochranu pred prílevom ilegálnych migrantov.



Belsat dodal, že civilné orgány zatiaľ nepodporili takýto návrh ministerstva vnútra, diskusia však pokračuje.



Situáciou, ktorá vznikla na hraniciach s Bieloruskom, sa na podnet ministerstva vnútra bude zaoberať aj litovská generálna prokuratúra. K dispozícii má aj zistenia litovských tajných služieb, podľa ktorých je tento tok migrantov medzinárodnou operáciou organizovanou bieloruskými orgánmi.



„Ľudia z tretích krajín prekračujú naše hranice nelegálne už niekoľko týždňov. Máme informácie, že bieloruskí úradníci sú zapojení do organizovanej prepravy ľudí k našim hraniciam," uviedla v telerozhlase LRT litovská ministerka vnútra Agné Bilotaité.



Litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis zasa vyhlásil, že Bielorusko dopravuje Sýrčanov a Iračanov z Istanbulu a Bagdadu na svoje územie prostredníctvom národnej cestovnej kancelárie Centrkurort. Týchto tzv. turistov potom odvezú z Minska k hraniciam s Litvou.



Landsbergis pripomenul, že nie je náhoda, že takéto prevádzanie ľudí sa začalo po tom, čo Alexandr Lukašenko prisľúbil oslabenie kontroly nad obchodom s drogami a nelegálnou migráciou na západných hraniciach.



Litovské ministerstvo vnútra odhadlo náklady na efektívnu ochranu hraníc – vybudovaním pohraničného plota – na 15 miliónov eur.



Predsedníčka litovskej vlády Ingrida Šimonyté však v tejto súvislosti pripomenula aj možnosť využívať na kontrolu hraníc moderné technológie. „Nemôžem naisto prisľúbiť, že postavíme ´kamenný múr´", uviedla.



Minulý týždeň bol v registračnom centre pre utečencov v litovskom meste Pabradé zriadený stanový tábor pre nelegálnych migrantov z tretích krajín, ktorí pricestovali z Bieloruska. Doterajšie kapacity totiž už neboli schopné uspokojiť potreby rastúceho počtu migrantov vstupujúcich do krajiny.



Aleksandras Kislovas, vedúci strediska v Pabradé, minulý štvrtok pre telerozhlas LRT ubezpečil, že centrum zabezpečí rovnakú kvalitu služieb pre všetkých cudzincov, a dodal, že stany budú plne vybavené potrebným vykurovacím a chladiacim zariadením.



„Tieto stany určite nemajú nič spoločné s turistickými stanmi. Ide o moderné stany s vetraním, s klimatizáciou, vykurovacím systémom," upozornil Kislovas.



Odhadol, že v stanovom tábore by sa mohlo ubytovať približne 350 ľudí, primárne slobodných a bezdetných. Rodiny s deťmi by mali byť ubytované v budovách.



Ľudskoprávny aktivista Vytis Jurkonis v tejto súvislosti uviedol, že z Bieloruska sú „vpustení všetci z Blízkeho východu, nie však Bielorusi." Z toho podľa Jurkonisa jasne vyplýva, že „za tým stojí bieloruská vláda".



V Bielorusku nedávno zaviedli sériu nových opatrení na vycestovanie z krajiny, ktoré výrazne obmedzili možnosti Bielorusov na cestovanie do zahraničia.