Litovský súd:Zákon o zadržiavaní migrantov z roku 2021 je protiústavný

Vilnius 7. júna (TASR) - Litovský ústavný súd označil v stredu za protiústavný zákon z roku 2021 umožňujúci zadržiavať všetkých migrantov niekoľko mesiacov v záchytných centrách, ak ich počet výrazne stúpne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Litovský parlament prijal tento zákon v júli 2021. Umožnil zadržiavať až šesť mesiacov všetkých migrantov bez dokladov a zároveň im obmedzil právo na odvolanie sa. Cieľom bolo odradiť migrantov z územia Bieloruska od hromadného prekračovania hraníc Litvy, ktorá je členom EÚ. Medzi humanitárnymi aktivistami však vyvolal pobúrenie.



Litovská premiérka Ingrida Šimonyté vtedy tvrdila, že legislatíva zabráni migrantom, aby pokračovali v nelegálnej ceste do lukratívnejších a bohatších krajín na západe EÚ.



Ústavný súd vo svojom stredajšom verdikte uviedol, že poslanci mali právo uzákoniť zadržiavanie rastúceho počtu migrantov. Keď však v prípadoch jednotlivých migrantov zakázali posudzovanie konkrétnej situácie a odobrali im aj právo odvolať sa na súde, porušili ústavu.



Právo migrantov na slobodu poslanci zákonom obmedzili viac, než bolo nevyhnutné, aby presadili svoje vlastné ciele, uviedol ústavný súd.



Ústavný súd sa zákonom zaoberal v súvislosti s odvolaním sa irackého migranta, ktorý nesúhlasil so svojim šesťmesačným zadržiavaním na prelome rokov 2021-2022. Súdy nižšej inštancie jeho prípad zamietli.



Do tejto pobaltskej krajiny s 2,7 miliónmi obyvateľov prišlo len v roku 2021 z Bieloruska vyše 4000 migrantov, prevažne z Iraku. Litovská vláda začala v auguste 2021 všetkých migrantov vracať späť do Bieloruska na základe vládneho nariadenia. Parlament v apríli 2023 schválil aj príslušný zákon, ktorým to odobril.