Litovský veľvyslanec na Ukrajine sa vrátil do Kyjeva

Vilnius/Kyjev 7. apríla (TASR) - Litovský veľvyslanec na Ukrajine Valdemaras Sarapinas sa vo štvrtok vrátil do Kyjeva po tom, ako sa ruské jednotky stiahli z okolia hlavného mesta. TASR prevzala správu od agentúry AFP.



"Politická a morálna podpora je pre Ukrajincov veľmi dôležitá," povedal litovský veľvyslanec pri návrate na ambasádu v Kyjeve.



Sarapinas rovnako ako jeho kolegovia opustil Kyjev v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu a dočasne pracoval zo západoukrajinského Ľvova.



"Pred dvoma týždňami to bolo mŕtve mesto... Teraz je tam život," povedal Sarapinas v reakcii na stiahnutie sa ruských jednotiek z oblasti Kyjeva.



Turecko v stredu oznámilo, že presťahovalo svoje veľvyslanectvo na Ukrajine späť do Kyjeva. Postup ruských jednotiek prinútil Ankaru presunúť svoj diplomatický zbor na Ukrajine do Černovíc v blízkosti rumunských hraníc.



Počas bojov v oblasti ostalo v Kyjeve len veľmi málo diplomatických misií, medzi nimi veľvyslanectvá Svätej stolice a Poľska.