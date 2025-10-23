Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Litovský vzdušný priestor narušili dve ruské vojenské lietadlá

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

V reakcií na narušenie vzdušného priestoru členskej krajiny Severoatlantickej aliancie vzlietli španielske stíhačky typu Eurofighter Typhoon.

Autor TASR
Vilnius 23. októbra (TASR) - Dve ruské vojenské lietadlá vo štvrtok vleteli do vzdušného priestoru Litvy a opustili ho po približne 18 sekundách. Informovala o tom litovská armáda, píše TASR podľa správy agentúr DPA a Reuters.

„Dnes ruské vojenské lietadla nakrátko vstúpili do litovského vzdušného priestoru. Naše sily konali rýchlo, stíhačky Severoatlantickej aliancie (NATO) hliadkovali. Litva ostáva silná a pripravená. Každý centimeter našej krajiny je chránený,“ napísala litovská armáda na sociálnej sieti X.

Stíhacie lietadlo Suchoj Su-30 a tankovacie lietadlo Il-78 boli zrejme zapojené do misie, pri ktorej cvičili doplňovanie paliva. Litovský vzdušný priestor narušili okolo 18.00 h miestneho času (17.00 h SELČ) z ruskej exklávy Kaliningradská oblasť.

V reakcií na narušenie vzdušného priestoru členskej krajiny Severoatlantickej aliancie ruskými lietadlami vzlietli španielske stíhačky typu Eurofighter Typhoon nasadené v Pobaltí v rámci misie NATO Baltic Air Policing (BAP).

„Silno odsudzujem nedávne narušenie litovského vzdušného priestoru stíhacím a dopravným lietadlom Ruskej federácie z Kaliningradskej oblasti. Je to kruté porušenie medzinárodného práva a územnej zvrchovanosti Litvy a musíme na to reagovať,“ povedal litovský prezident Gitanas Nauséda. Dodal, že tamojšie ministerstvo zahraničia si kvôli incidentu predvolá ruského veľvyslanca.
