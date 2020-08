Litva a Bielorusko sa navzájom obvinili z narušenia štátnych hraníc

Vilnius 24. augusta (TASR) - Litva a Bielorusko sa v pondelok navzájom obvinili z narušenia štátnych hraníc po tom, čo litovskí demonštranti v prejave solidarity s bieloruskými protestujúcimi vypustili v nedeľu do vzduchu balóny a tie údajne smerovali do Bieloruska. Litva zas tvrdí, že bieloruský vojenský vrtuľník prekročil jej hranice len pár minút predtým, ako sa medzi mestom Vilnius a hranicou štátu chytili za ruky tisíce aktivistov a vytvorili tak ľudskú reťaz.



"Bieloruského veľvyslanca sme si predvolali na ministerstvo zahraničných vecí a odovzdali sme mu sťažnosť z dôvodu narušenia hranice štátu," oznámilo ministerstvo.



Bieloruské ministerstvo obrany uviedlo, že zabránilo "pokusu o narušenie" vzdušného priestoru svojej krajiny "sondou tvorenou ôsmimi balónmi s protivládnymi symbolmi". Ministerstvo dodalo, že "vďaka rozhodnej reakcii posádok vrtuľníkov Mi-24 bol let balónov prerušený bez použitia zbraní".



Vytvorením ľudskej reťaze si jej účastníci pripomenuli pokojnú politickú demonštráciu známu ako Baltská reťaz, ktorá sa konala 23. augusta 1989 v troch pobaltských krajinách a zapojili sa do nej dva milióny ľudí.