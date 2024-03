Litva a Lotyšsko ocenili svoje členstvo v NATO

Vilnius/Riga 28. marca (TASR) - Predstavitelia Litvy a Lotyšska vo štvrtok ocenili členstvo svojich krajín v NATO. Urobili tak pri príležitosti piatkového 20. výročia vstupu do Severoatlantickej aliancie, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Litovský prezident Gitanas Nauséda vstup svojej krajiny do NATO pred 20 rokmi označil za najlepšie rozhodnutie a investíciu, akú kedy Litva urobila. "Takisto nám to poskytlo najlepších priateľov, akých sme mohli mať," povedal v meste Šiauliai pri príležitosti osláv 20. výročia vstupu do NATO. Nový litovský minister obrany Laurynas Kasčiúnas uviedol, že Litva je členom najsilnejšej aliancie na svete.



Lotyšský minister obrany Andris Spruds členstvo v NATO označil za najväčší úspech svojej krajiny od získania nezávislosti od bývalého Sovietskeho zväzu v roku 1991. "Vlajka NATO je najväčšou zárukou toho, že sa môžeme cítiť bezpečne," povedal vo štvrtok v Rige.



Litva aj Lotyšsko sú súčasťou východného krídla NATO. Do aliancie vstúpili 29. marca 2004 spolu s Bulharskom, Estónskom, Rumunskom, Slovenskom a Slovinskom.



Litva má spoločné hranice s Kaliningradskou oblasťou, exklávou Ruska, i s Bieloruskom, ktoré je spojencom Moskvy. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 výrazne zvýšila svoje výdavky na obranu. Nauséda pripomenul, že Litva na obranu vynakladá 2,75 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) a usiluje sa dosiahnuť viac.



Lotyšsko má s Ruskom a Bieloruskom spoločné hranice a od začiatku ruskej invázie sa cíti svojimi susedmi ohrozené. Rusko podľa Sprudsa potvrdilo, že je pripravené napadnúť krajinu, ktorá s ním susedí, a označil ho za imperialistickú diktatúru.