Litva bude Bielorusom žijúcim na jej území vydávať špeciálne doklady

Vilnius 11. septembra (TASR) - Bieloruskí emigranti žijúci v Litve budú môcť od litovských úradov získať špeciálne cestovné doklady. TASR informuje podľa správy agentúry AP.



Nové špeciálne doklady sa budú vydávať bieloruským občanom, ktorí majú právo na pobyt v Litve, no nemajú platný pas či iný cestovný doklad. Bielorusom umožnia vycestovať z Litvy, ktorá s ich vlasťou susedí, aj sa do nej vrátiť. "Cudzincom platí pas vyše rok, ale možno by táto lehota mohla byť dlhšia, ak by ju parlament predĺžil," povedal námestník ministra vnútra Arnoldas Abramavičius.



Minsk minulý týždeň ohlásil, že jeho diplomatické misie už nebudú vydávať pasy Bielorusom žijúcim v zahraničí. Zákaz by mohol prinútiť mnoho ľudí, aby sa vrátili do vlasti a uchovali si tak svoje cestovné doklady.



Za posledné tri roky opustilo Bielorusko podľa odhadov 200.000-300.000 občanov. Mnohí ušli v dôsledku tvrdých zásahov režimu voči masovým protestom po spornom znovuzvolení Alexandra Lukašenka za prezidenta v auguste 2020.



Podľa oficiálnych údajov litovských úradov žije v tejto pobaltskej krajine vyše 58.000 Bielorusov. Je medzi nimi aj líderka exilovej opozície Sviatlana Cichanovská, ktorá z vlasti utiekla práve po voľbách, v ktorých kandidovala proti Lukašenkovi.



Svojich krajanov už v súvislosti s novým opatrením varovala, aby sa do Bieloruska nevracali ani po vypršaní platnosti pasu v prípade, že im tam hrozia represie.