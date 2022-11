Litva bude do roku 2026 pripravená prijať nemeckú vojenskú brigádu

Berlín 11. novembra (TASR) - Litva zainvestuje do toho, aby bola schopná do roku 2026 hostiť na svojom území nemeckú vojenskú brigádu. Povedal to v piatok v Berlíne litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis, ktorého cituje agentúra Reuters, informuje TASR.



"Do roku 2026 bude Litva pripravená prijať kompletnú (nemeckú vojenskú) brigádu so všetkým, čo k tomu patrí. Budeme mať sklady, kasárne a všetko, čo k tomu treba," uviedol Landsbergis po tom, ako sa v piatok v Berlíne stretol so svojou nemeckou rezortnou kolegyňou Annalenou Baerbockovou.



"Pre Litvu je toto veľmi významný krok, veľmi významná investícia," dodal.