Litva bude od poslancov na vstup do parlamentu vyžadovať covidpas

Vilnius 24. decembra (TASR) - Litovský parlament vo štvrtok schválil zákon, ktorý bude s platnosťou od januára od poslancov vyžadovať covidpasy na to, aby sa mohli zúčastniť na rokovaniach. Informovala o tom agentúra AFP.



Zákon v hlasovaní podporilo 89 poslancov. Proti bolo 17 zákonodarcov a 19 sa zdržali hlasovania. Litovský jednokomorový parlament (Seimas) má 141 členov volených na štvorročné obdobie.



Do budovy parlamentu budú vpustení len poslanci s potvrdením, že sú plne zaočkovaní, prekonali v nedávnom období ochorenie COVID-19 alebo majú negatívny test nie starší ako 72 hodín.



Poslancom, ktorí sa pre chýbajúci covidpas nebudú môcť zúčastňovať na rokovaniach, znížia platy.



Takéto potvrdenie o imunite voči ochoreniu COVID-19 je v Litve potrebné aj na návštevu nákupných stredísk, reštaurácií či salónov krásy, pripomína AFP.



"Ak už žiadame covidpas pri vstupe na rôzne miesta, kde sa zhromažďujú ľudia, bolo by etické, aby parlament urobil také isté rozhodnutie aj vo vzťahu k sebe," povedala litovská premiérka Ingrida Šimonyté.



Poslanci, ktorí odmietajú dať sa zaočkovať, povedali, že nový zákon porušuje ich ústavné práva.



Litva, ktorá má približne 2,8 milióna obyvateľov, od začiatku pandémie zaznamenala 507.916 prípadov ochorenia COVID-19 a 7223 súvisiacich úmrtí.