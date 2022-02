Litva chce, aby USA natrvalo umiestnili svojich vojakov na jej území

Vilnius 9. februára (TASR) - Litva chce požiadať Spojené štáty, aby natrvalo umiestnili svojich vojakov na jej územie. Litva dúfa, že toto opatrenie pomôže zvýšiť bezpečnosť v regióne. Vyhlásil to v stredu litovský prezident Gitanas Nauséda, informuje agentúra Reuters.



"Samozrejme, že budeme hovoriť so Spojenými štátmi, aby sme sa uistili, že rotujúce americké jednotky budú v Litve na trvalo... Bude to najlepšie pre posilnenie bezpečnosti a zastrašenie, čo môže NATO ponúknuť nie len Litve, ale celému regiónu," uviedol Nauséda.



Od roku 2019 sa Litve nachádzajú rotačné bojové skupiny Spojených štátov, ktoré sa skladajú z približne 500 vojakov, vysvetľuje Reuters.



Nausédove slová prichádzajú v čase, keď sa mnohé západné štáty obávajú, že Rusko plánuje inváziu na Ukrajinu, pretože v blízkosti jej hraníc zoskupilo svojich vojakov. Rusko tvrdenia, že plánuje inváziu, popiera a, naopak, žiada od Západu bezpečnostné záruky.