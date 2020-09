Litva chce diskutovať o otrávení Navaľného na septembrovom summite EÚ

Vilnius 3. septembra (TASR) - Litva chce požiadať lídrov členských štátov Európskej únie, aby na nadchádzajúcom summite EÚ prerokovali údajné otrávenie ruského opozičného politika Alexeja Navaľného v Rusku. Vo štvrtok to oznámil litovský prezident Gitanas Nauséda, ktorého citovala agentúra Reuters.



Hovorca nemeckej spolkovej vlády Steffen Seibert v stredu informoval, že toxikologické testy v nemeckom vojenskom laboratóriu priniesli "nespochybniteľný dôkaz" o otrávení Navaľného látkou zo skupiny novičok.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová v reakcii uviedla, že na stole sú "veľmi vážne otázky, ktoré môže a musí zodpovedať len ruská vláda". Navaľného označila za obeť "pokusu o vraždu otravou".



"Litva určite patrí k tým, ktorí žiadajú, aby sa táto otázka prediskutovala. Je to mimoriadne dôležité, najmä v súvislosti s tým, čo sa deje v Bielorusku," povedal Nauséda v litovskej metropole Vilnius.



"Mnoho faktorov poukazuje na účasť najvyšších vládnych kruhov," dodal v spojitosti s prípadom Navaľného.



Dlhoročný kritik Kremľa Navaľnyj je momentálne v ťažkom stave hospitalizovaný v berlínskej nemocnici Charité. Do hlavného mesta Nemecka ho previezli letecky 22. augusta zo sibírskeho mesta Omsk. Tam ho hospitalizovali 20. augusta po núdzovom pristátí lietadla, keď mu počas letu z mesta Tomsk do Moskvy prišlo nevoľno.



Mimoriadny summit EÚ by sa mal konať 24. a 25. septembra v Bruseli.