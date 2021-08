Litva chce ilegálnym migrantom platiť po 300 eur za odchod z krajiny

Vilnius 7. augusta (TASR) - Litovské úrady chcú vyplatiť po 300 eur tým nelegálnym migrantom, ktorí budú súhlasiť s dobrovoľným odchodom z Litvy. Vo vysielaní rozhlasovej stanice LRT to uviedla vedúca odboru pre migáciu na litovskom ministerstva vnútra Evelina Gudzinskaité.



Spresnila, že táto suma bude vyplácaná v hotovosti pri nástupe migranta do lietadla, ktoré odlieta z Litvy. Zdôraznila, že nelegálni migranti dostanú 300 eur iba raz. Ak sa v Litve ocitnú znova, nebudú už môcť počítať s odškodným, citoval úradníčku spravodajský web Meduza.io.



Web pripomenul, že litovské médiá koncom júla publikovali svoje zistenia, z ktorých vyplýva, že nelegálni migranti platia sprostredkovateľom za pomoc pri prekročení bielorusko-litovských hraníc od 5000 do 15.000 dolárov.



V Litve sa za posledných niekoľko mesiacov výrazne zvýšil počet nelegálnych migrantov prichádzajúcich cez hranicu s Bieloruskom a snažiacich sa dostať do iných členských krajín EÚ. Od začiatku roka ich bolo na litovsko-bieloruských hraniciach zadržaných viac ako 4000 nelegálnych.



Litovské úrady vyhlásili v súvislosti s tým stav núdze a začali na hranici stavať múr s ostnatým a žiletkovým drôtom.



Litva tvrdí, že bieloruské orgány nebránia takémuto nezákonnému prekročeniu hraníc. Bielorusko tieto podozrenia odmieta. Jeho Západom neuznaný prezident Alexandr Lukašenko však pritom po uvalení ďalšieho balíka sankcií EÚ - v júni - vyhlásil, že jeho krajina už nebude migrantom brániť v prekračovaní západnej hranice smerom do EÚ.



Rada EÚ v júni zaviedla nové reštriktívne opatrenia proti bieloruskému režimu, ktoré sú reakciou na eskaláciu závažného porušovania ľudských práv v Bielorusku a násilné represie voči občianskej spoločnosti, demokratickej opozícii a novinárom, ako aj na vynútené pristátie letu spoločnosti Ryanair v Minsku z 23. mája 2021 a s tým súvisiace zadržanie novinára Ramana Prataseviča a jeho priateľky Sofie Sapegovej.



Vo štvrtok Lukašenko prišiel s nariadením uzavrieť "každý meter hranice" z juhu a západu Bieloruska, pripomenula Meduza.io.