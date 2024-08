Litva chce investovať do obrany viac ako stanovuje cieľ NATO

Vilnius 14. augusta (TASR) - Litva by mala tento rok zvýšiť svoje výdavky na obranu na 3,2 percenta HDP, oznámilo v stredu litovské ministerstvo financií. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Litovská vláda plánuje investovať ďalších 130 miliónov eur do vývoja dronov a ďalších zbraní. Ministerstvo obrany uviedlo, že tieto dodatočné finančné prostriedky budú využité na implementáciu životne dôležitých zbrojných projektov vrátane projektu súvisiaceho s dronovými obrannými systémami.



Vďaka tejto novej investícii tak Litva prekročí cieľ NATO, v rámci ktorého by mali krajiny vynakladať na obranu najmenej dve percentá HDP. Niektoré členské krajiny Severoatlantickej aliancie pritom majú problémy pri plnení tohto cieľa v čase prebiehajúcej vojny na Ukrajine. Tento cieľ by však tento rok malo prvýkrát za 20 rokov dosiahnuť aj Nemecko, ktoré by malo na obranu vynaložiť 2,12 percenta HDP.



Litva je členskou krajinou NATO i Európskej únie, pričom hraničí s ruskou exklávou Kaliningradská oblasť a Bieloruskom, ktoré je spojencom Ruska.