Litva chce kúpiť nemecké tanky Leopard 2

Vilnius 27. septembra (TASR) — Litva plánuje nakúpiť tanky Leopard 2 nemeckej výroby pre novú divíziu svojich ozbrojených síl. V piatok to vo vysielaní litovskej televízie oznámil minister obrany Laruynas Kasčiunas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Kasčiunas nespresnil, koľko tankov alebo akú verziu by Litva od nemeckej spoločnosti KraussMaffei nakúpila a ani koľko by za to zaplatila. Povedal však, že kontrakt by sa mohol podpísať v novembri, keď o nákupe rozhodne litovská Rada pre národnú bezpečnosť.



Litva je členkou krajinou Európskej únie aj Severoatlantickej aliancie. Na západe susedí s ruskou exklávou Kaliningrad a spoločnú hranicu má aj s Bieloruskom — spojencom Moskvy.



Vilnius považuje inváziu ruských síl na Ukrajinu za priamu hrozbu pre svoju bezpečnosť. Vláda v dôsledku toho zvýšila výdavky na obranu a masívne modernizuje litovskú armádu. V rámci ozbrojených síl vznikne nová divízia, ktorej súčasťou bude aj tankový prápor.



V Litve tiež bude trvalo umiestnená obrnená brigáda nemeckých ozbrojených síl (Bundeswehr), dodáva DPA.