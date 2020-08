Litva chce od Minska reakciu na svoj plán

Bled/Varšava/Vilnius/Moskva 13. augusta (TASR) - Slovinský premiér Janez Jana vyzval vo štvrtok na nové prezidentské voľby v Bielorusku, ktoré by sa konali v prítomnosti medzinárodných pozorovateľov. Janša to označil za jediné riešenie súčasnej situácie v Bielorusku. Tento prístup podporil aj minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo, ktorý vo štvrtok zavítal do Slovinska. Informovala o tom agentúra STA.



Janša vysvetlil, že ak by bieloruský prezident Alexandr Lukašenko súhlasil s týmto návrhom, "mohol by vyriešiť" krízu vo svojej krajine. Janša dodal, že Slovinsko už podniká kroky na vytvorenie tlaku na uskutočnenie nových, transparentných volieb v Bielorusku.



Podľa Janšovho názoru v EÚ vládne zhoda v názore na riešenie krízy v Bielorusku. Poznamenal, že "rovnaký prístup vidíme aj v USA".



Pompeo na spoločnej tlačovej konferencii tlmočil svoje presvedčenie, že "EÚ aj USA majú rovnaké obavy z toho, čo sa stalo a čo sa odohráva v Bielorusku." Vyjadril nádej, že spoločným úsilím sa podarí dosiahnuť výsledok, ktorý bude pre bieloruský ľud čo najlepší.



Námestník poľského ministra zahraničných vecí Pavel Jablonski vo štvrtok v rozhovore pre britský televízny kanál Sky News vyhlásil, že situáciu v Bielorusku nemožno vyriešiť bez účasti Ruska.



"Uvedomujeme si, že túto krízu nie je možné vyriešiť ignorovaním Ruska, pretože Rusko ukazuje, že má záujmy v susedných krajinách, a preto to každé reálne riešenie musí zohľadňovať," uviedol poľský diplomat. Dodal, že najdôležitejšie je poskytnúť Bielorusom možnosť "robiť vlastné rozhodnutia".



Udalosti, ktoré sa teraz odohrávajú v Bielorusku, označil Jablonski za "najzávažnejšiu krízou v blízkosti hraníc EÚ za posledné roky".



Upozornil, že tieto udalosti nemožno "ignorovať, je to veľká skúška pre EÚ, či dokážeme prevziať iniciatívu, vyriešiť ju (kríza), pomôcť Bielorusom vyriešiť ju."



Členské štáty EÚ - Litva, Lotyšsko a Poľsko - predložili v stredu plán na vyriešenie krízy vyvolanej v Bielorusku protestmi proti výsledkom prezidentských volieb z 9. augusta.



Na stretnutí so zástupcami mimovládnych organizácií z Bieloruska to vo štvrtok potvrdil litovský prezident Gitanas Nauséda.



"Chceli by sme dostať reakciu na návrh v záujme čo najskoršieho vyriešenia situácie," uviedla Nausédova poradkyňa pre zahraničnú politiku Asta Skaisgirité.



Pripomenula, že Minsk na ponuku nebude reagovať, Vilnius "podnikne ďalšie kroky a použije iné nástroje" - medzi iným sa spomínalo aj uvalenie sankcií na osoby zodpovedné za brutálne zásahy proti demonštrantom alebo za manipuláciu s výsledkami volieb.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová vo štvrtok na brífingu uviedla, že "Moskva upozorňuje na bezprecedentný tlak zo strany zahraničia na bieloruské úrady". Cieľom tohto zasahovania je "rozdelenie spoločnosti a destabilizácia situácie v krajine," vyhlásila Zacharovová podľa agentúry Interfax.



Moskva je podľa nej súčasne znepokojená protestmi, ktoré v Bielorusku vypukli po prezidentských voľbách.