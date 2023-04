Litva chce pomoc pri ochrane hraníc s Bieloruskom počas summitu NATO

Vilnius 4. apríla (TASR) - Cieľom litovskej vlády počas nadchádzajúceho summitu NATO je posilniť ochranu svojich hraníc s Bieloruskom, a to pre obavy z nelegálnej migrácie. TASR o tom informuje v utorok na základe správy agentúry DPA.



Vilnius sa počas júlového summitu chystá nasadiť svoje ozbrojené sily a takisto verí, že pomoc pri ochrane litovsko-bieloruských hraníc poskytne aj Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).



Posilnená ochrana hraníc by pomohla predchádzať možným provokáciám a zastaviť prípadný "zvýšený prílev migrantov", uviedla litovská ministerka vnútra Agné Bilotaité po tom, ako v pondelok navštívila pohraničnú oblasť spolu so šéfom Frontexu Hansom Leijtensom.



Bilotaité zároveň uviedla, že Litva diskutovala o posilnenej kontrole hraníc aj s Poľskom a Lotyšskom. V súčasnosti je na hraniciach nasadených 18 príslušníkov Frontexu, dodala.



Leijtens na otázku o možnom vyslaní ďalších svojich ľudí na litovské hranice neodpovedal. Frontex však chce podľa neho odpovedať na žiadosť Vilniusu najlepšie, ako vie. Litva má s Bieloruskom, kľúčovým spojencom Moskvy, spoločnú hranicu v dĺžke takmer 680 kilometrov, pripomína DPA.



Summit NATO sa v litovskom hlavnom meste Vilnius uskutoční 11. a 12. júla. Zúčastniť by sa ho mal osobne aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.