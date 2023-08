Litva dočasne uzatvorila dva hraničné priechody s Bieloruskom

Vilnius 18. august (TASR) - Litva dočasne uzatvorila dva zo svojich šiestich hraničných priechodov s Bieloruskom. Dôvodom je prítomnosť žoldnierov ruskej súkromnej Vagnerovej skupiny na bieloruskom území. V noci na piatok to uviedla agentúra DPA, informuje TASR.



Litovská vláda v stredu rozhodla, že od piatka dočasne uzatvorí hraničné priechody Šumskas a Tverečius. Podľa litovskej ministerky vnútra Agné Bilotaité na týchto priechodoch inštalujú betónovú stenu a ostnatý drôt. Ostatné priechody medzi Litvou a Bieloruskom zostanú otvorené, čo sa týka aj najväčšieho priechodu Medininkai, kde bude presmerovaná doprava zo Šumskasu a Tverčiusu.



Bilotaité dodala, že toto nariadenie by malo obmedziť aj nezákonnú pašerácku činnosť. Riaditeľ litovskej pohraničnej stráže Rustamas Liubajevas sa však domnieva, že uzatvorenie spomínaných dvoch priechodov, ktoré využívajú prevažne ľudia a ľahšie vozidlá, nebude mať na cezhraničný pohyb tovaru žiaden výraznejší vplyv.



Podobne ako Poľsko a Lotyšsko sa aj Litva obáva činnosti žoldnierskej skupiny vagnerovcov, ktorej členovia sa do Bieloruska presunuli po júnovom neúspešnom pokuse o zosadenie vrchného velenia ruskej armády.