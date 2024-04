Litva dodá Ukrajine 3000 bojových dronov

Vilnius 5. apríla (TASR) - Litva v piatok oznámila, že Ukrajine dodá približne 3000 bojových dronov a pomôže jej tiež so zriadením troch zotavovní pre ukrajinských vojakov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Litva nakúpi v blízkej budúcnosti pre Ukrajinu približne 3000 dronov typu FPV litovskej výroby za dva milióny eur," povedala litovská premiérka Ingrida Šimonyté na tlačovej konferencii s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom.



Šimonyté spresnila, že s doručovaním týchto FPV (first person view) dronov, ktorých operátor sleduje záznam kamery dronu v reálnom čase prostredníctvom špeciálnych okuliarov, by mohla Litva začať ešte v tomto roku.



Vilnius okrem toho podľa premiérkiných slov prispeje na vytvorenie centier určených na zotavenie vojakov, ktoré majú vzniknúť v ukrajinských mestách Ľvov, Dnipro a Žytomyr.



Šimonyté zároveň vyzvala Európsku úniu, aby s Kyjevom začala "čo najskôr" viesť rozhovory o jeho členstve v eurobloku a trvala na potrebe vstupu Ukrajiny aj do NATO. "Úplnú bezpečnosť Ukrajiny a NATO možno zabezpečiť len úplným a kompletným vstupom Ukrajiny do NATO," povedala.



Šmyhaľ navštívil Litvu ako poslednú zástavku svojej cesty po pobaltských krajinách, v rámci ktorej v uplynulých dňoch zavítal aj do Estónska a Lotyšska.



Litva dodala Ukrajine od februára 2022, keď ju napadlo Rusko, pomoc v hodnote viac ako milión eur, čo podľa Kielského inštitútu pre svetovú ekonomiku predstavuje 1,54 percenta z jej ročného HDP. Príspevok tejto pobaltskej krajiny je tak v tomto smere jedným z najvyšších spomedzi spojencov Kyjeva.