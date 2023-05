Litva: EÚ musí byť pripravená na riziko zhoršenia vo vzťahoch s Čínou

Štokholm 12. mája (TASR) - Európska únia musí byť pripravená na dôsledky možného zhoršenia vo vzťahoch s Čínou, čo môže nastať napríklad v prípade vypuknutia konfliktu o Taiwan. Uviedol to v piatok litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Landsbergis podľa svojich slov odpojenie sa od Číny nepodporuje. Pripomenul však narušenie vzťahov s Moskvou po ruskej invázii na Ukrajinu a označil to za riziko, na ktoré musí byť EÚ pripravená.



Takýto vývoj situácie môže podľa neho nastať v prípade, ak by napríklad v Taiwanskom prielive došlo k zmene situácie použitím sily. Európa bude musieť na to reagovať. "Reakcia bude viesť k istej forme odpojenia," povedal Landsbergis v Štokholme na neformálnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ vo formáte Gymnich.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová či nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz žiadajú zníženie rizika vo vzťahoch s Čínou, nie však odpojenie, píše Reuters.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron začiatkom apríla uviedol, že Európa nesmie "nasledovať" Spojené štáty ani Čínu v otázke Taiwanu. Podľa neho EÚ riskuje, že sa zapletie do "kríz, ktoré nie sú naše".



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia i napriek tomu, že má tento ostrov od roku 1949 nezávislú vládu. Komunistická vláda v Pekingu prisľúbila, že jedného dňa získa nad Taiwanom kontrolu, pričom na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčila ani použitie sily.