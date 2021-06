Litva hlási prudký nárast počtu nelegálnych prechodov z Bieloruska

Litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Vilnius 4. júna (TASR) - Litovská pohraničná stráž informovala v piatok o prudkom náraste počtu migrantov prichádzajúcich ilegálne spoza bieloruských hraníc. Podľa vlády vo Vilniuse existuje podozrenie, že za prílevom migrantov by mohli byť bieloruské orgány, informovala agentúra AFP.Spresnila, že podľa litovskej pohraničnej stráže bolo len za posledných 24 hodín pri hraniciach s Bieloruskom zadržaných 52 migrantov, čím sa celkový počet odhalených pokusov o nelegálny prechod hranice medzi Litvou a Bieloruskom v tomto roku zvýšil na 250. Väčšinou ide o migrantov z Iraku. Sú však medzi nimi aj Sýrčania, Čečenci i občania Bieloruska, ktorí do Litvy utekajú pred režimom Alexandra Lukašenka.Agentúra AFP pre porovnanie dodala, že za celý rok 2020 bolo zistených 81 prechodov z Bieloruska na územie Litvy, členského štátu EÚ.Litovská ministerka vnútra Agné Bilotaité tento týždeň pripustila, že mnohé nasvedčuje tomu, že bieloruskí úradníci by sa mohli zúčastňovať na organizovanom toku nelegálnych migrantov.AFP pripomenula, že Litva bola na čele štátov volajúcich po uvalení sankcií na Bielorusko v čase po tamojších prezidentských voľbách, ktoré boli Západom i bieloruskou opozíciou označené za zmanipulované. Litva tiež prijala desiatky Bielorusov, ktorí unikli pred brutálnym potlačením protestov proti Lukašenkovmu režimu a pred stíhaním za účasť na protestných zhromaždeniach. Vzhľadom na túto deklarovanú podporu Litvy bieloruskej opozícii sú vzťahy medzi oboma susednými krajinami napäté.Litovské ministerstvo zahraničných vecí v piatok uviedlo, že bieloruská pohraničná stráž odmietla povoliť vstup litovského diplomatického kuriéra po tom, čo im odmietol dovoliť strhnúť pečate z diplomatickej pošty. Litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis označil tento incident za vážne porušenie Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch. "" uviedol.Bielorusko vyvolalo koncom mája medzinárodné pobúrenie, keď prinútilo let spoločnosti spoločnosti Ryanair smerujúci z Atén do litovského hlavného mesta Vilnius k odklonu do Minska, kde bol následne zadržaný bieloruský novinár Raman Pratasevič, kritický k Lukašenkovi.Lukašenko v súvislosti s týmto incidentom aj reakciou Západu naň minulý týždeň pohrozil, že Bielorusko na svojich hraniciach oslabí kontrolu nad obchodovaním s drogami a nelegálnou migráciou. V prejave na pôde parlamentu pritom 26. mája vyhlásil, že Bielorusko na svojich hraniciach "", a Západu odkázal, že "".