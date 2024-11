Litva je presvedčená, že Nemecko v krajine nasadí brigádu do roku 2027

Vilnius 7. novembra (TASR) - Litva je presvedčená, že nemecká brigáda bude na jej území rozmiestnená do roku 2027, ako bolo dohodnuté, a to aj napriek rozpadu vládnucej koalície v Berlíne, uviedol vo štvrtok litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry DPA.



Landsbergis zároveň vyjadril nádej, že politická situácia v Nemecku sa rýchlo stabilizuje. Podľa vlastných slov neočakáva žiadny vplyv na plánované umiestnenie približne 5000 nemeckých vojakov v tejto pobaltskej krajine.



"Stabilné Nemecko je pre Litvu, Ukrajinu a Európsku úniu mimoriadne dôležitým faktorom, keďže pretrvávajúca labilná situácia škodí všetkým. Mohlo by to mať priamy vplyv na našu dohodu o brigáde? Myslím si, že nie," povedal.



V reakcii na zmenenú bezpečnostnú situáciu v Európe po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022 Nemecko súhlasilo s trvalým umiestnením svojej bojovo pripravenej jednotky v Litve. Jednotka je pritom schopná samostatného nasadenia.



Litovská premiérka Ingrida Šimonyté v rozhovore pre litovský rozhlas označila nasadenie jednotky za povinnosť, ktorá je príliš dôležitá na to, aby ju zmaril volebný cyklus.



Litovský minister obrany Laurynas Kasčiunas uviedol, že rozhodnutie je v tejto fáze nezvratné. Obaja lídri tiež poznamenali, že najväčšia nemecká opozičná strana, Kresťanskodemokratická únia (CDU), plánované nasadenie podporila.