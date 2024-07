Litva kritizuje vstup ruského lietadla do jej vzdušného priestoru

Vilnius 2. júla (TASR) - Litovské ministerstvo zahraničných vecí vznieslo v utorok Rusku diplomatický protest v súvislosti s nepovoleným vstupom ruského civilného lietadla do vzdušného priestoru Litvy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Lietadlo ruskej leteckej spoločnosti Pobeda vstúpilo približne v nedeľu večer na minútu nad Baltským morom do vzdušného priestoru Litvy počas letu z moskovského letiska Vnukovo do Kaliningradskej oblasti, uviedlo litovské ministerstvo vo vyhlásení.



V diplomatickej nóte odovzdanej predstaviteľovi ruského veľvyslanectva vo Vilniuse žiada Litva vysvetlenie incidentu a upozornila, že je neprijateľné, aby sa v budúcnosti takáto situácia opakovala, píše spravodajský portál lenta.ru.