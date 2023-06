Litva kúpila pre Ukrajinu dva protivzdušné systémy NASAMS

Vilnius/Kyjev 28. júna (TASR) - Litva kúpila od nórskej spoločnosti Kongsberg pre Ukrajinu dva systémy protivzdušnej obrany NASAMS, oznámil v stredu litovský prezident Gitanas Nauséda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Litva kúpila dva systémy NASAMS, ktoré budú prevezené na Ukrajinu. Vzdušná obrana je pri boji proti agresorovi kľúčová," uviedol Nauséda na sociálnej sieti Twitter. Na Facebooku uviedol, že kúpené systémy dorazia na Ukrajinu v blízkej budúcnosti. Litovský prezident v stredu navštívi Kyjev, kde sa stretne so svojim ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským.



Podľa litovského ministra obrany Arvydasa Anušauskasa uzavrela Litva s nórskou firmou zmluvu v hodnote 9,8 milióna eur. Tento obchod však nezahŕňa rakety, uvádza AFP.



Nauséda bude počas stredajšej návštevy so Zelenským rokovať o programe summitu NATO, ktorý sa uskutoční v júli v litovskom Vilniuse, uviedla vo vyhlásení kancelária litovského prezidenta. Zaoberať sa tiež budú prístupovými rokovaniami súvisiacimi so vstupom Ukrajiny do Európskej únie a európskou pomocou poskytovanou Ukrajine, píše agentúra Reuters.



Litva je jedným z najskalnejších podporovateľov Kyjeva a presadzuje prijatie Ukrajiny do NATO i EÚ.



Z Ukrajiny zamieri Nauséda na summit európskych lídrov v Bruseli, ktorý sa koná vo štvrtok a v piatok.