Litva kupuje ďalší systém protivzdušnej obrany NASAMS

Vilnius 14. decembra (TASR) - Litva sa chytá kúpou ďalšieho systému protivzdušnej obrany NASAMS nórskej výroby za 200 miliónov eur posilniť svoju bezpečnosť. Oznámilo to vo štvrtok tamojšie ministerstvo obrany, píše TASR podľa agentúry DPA.



Zmluvu o kúpe podpísala vláda s výrobcom týchto systémov, nórskou firmou Kongsberg Defence & Aerospace, tento týždeň. Jednotlivé časti systému majú byť podľa litovského rezortu obrany dodané Vilniusu v roku 2026.



NASAMS je v rámci NATO, do ktorého Litva patrí od roku 2004, najrozšírenejším systémom protivzdušnej obrany stredného dosahu, píše DPA. Litva si kúpila prvý takýto systém protivzdušnej obrany už pred niekoľkými rokmi, pričom v roku 2022 ho úspešne integrovala do svojej armády.



Litva je členskou krajinou NATO aj EÚ, pričom hraničí s s ruskou exklávou Kaliningrad a tiež so spojencom Moskvy - Bieloruskom. Od vtedy, ako Rusko vlani vo februári napadlo Ukrajinu, táto pobaltská krajiny značne posilňuje svoju armádu a vojenský arzenál.