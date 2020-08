Lídri EÚ sa zhodli, že v Bielorusku je potrebné usporiadať nové voľby

Vilnius 19. august (TASR) - Hlavy štátov a vlád členských krajín Európskej únie sú presvedčené, že je nevyhnutné usporiadať nové prezidentské voľby v Bielorusku. Uviedol to v stredu litovský prezident Gitanas Nauséda, informovala agentúra TASS.



"Na rokovaní panovala jednomyseľnosť. Všetci sa zhodli, že výsledky volieb boli sfalšované a nemôžu byť uznané. Je potrebné vytvoriť podmienky pre usporiadanie nových volieb," povedal Nauséda po skončení mimoriadneho videosummitu EÚ o situácii v Bielorusku.



Úradujúci bieloruský prezident Alexandr Lukašenko získal vo voľbách z 9. augusta podľa oficiálnych výsledkov 80,1 percenta hlasov, jeho hlavná súperka Sviatlana Cichanovská 10,12 percenta. Cichanovská i zvyšní kandidáti odmietli uznať výsledky týchto volieb, ktoré považujú za nespravodlivé.



Následné masové protesty vyústili do tvrdých zásahov bieloruských bezpečnostných síl voči demonštrantom. Zranenia utrpeli stovky policajtov a protestujúcich a viac ako 6000 osôb bolo zadržaných.



Samotná Cichanovská ešte počas povolebnej noci odišla z Bieloruska do Litvy, kde už dávnejšie boli jej deti. Podľa svojich priaznivcov musela z vlasti ujsť pre nátlak zo strany Lukašenkovej vlády.



Výsledok prezidentských volieb v Bielorusku neuznali ani členské štáty EÚ. Predseda Európskej rady Charles Michel v stredu po videosummite uviedol, že EÚ čoskoro zavedie "značné množstvo" sankcií voči Bielorusku z dôvodu zmanipulovania volieb a násilného potláčania protestov v krajine.