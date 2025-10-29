< sekcia Zahraničie
Litva na mesiac uzavrela hranice s Bieloruskom
Bieloruský colný úrad odsúdil toto opatrenie litovskej vlády ako „bezohľadnú a nepriateľskú politiku“, ktorá v regióne poškodí podnikanie.
Autor TASR
Vilnius 29. októbra (TASR) - Hraničné priechody medzi Litvou a Bieloruskom zostanú pre väčšinu cestujúcich zatvorené do konca novembra v reakcii na nedávne narušenia vzdušného priestoru pašeráckymi balónmi, uviedla v stredu litovská vláda. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
„Nevylučujeme predĺženie tohto opatrenia, pokým to bude potrebné,“ povedala novinárom litovská premiérka Inga Ruginiené. „Ak budeme naďalej svedkami útokov namierených proti Litve, budeme v tomto prísnom opatrení pokračovať. Nemôžeme nereagovať na hybridný útok proti Litve,“ zdôraznila Ruginiené.
Bieloruský colný úrad odsúdil toto opatrenie litovskej vlády ako „bezohľadnú a nepriateľskú politiku“, ktorá v regióne poškodí podnikanie.
Narušenie vzdušného priestoru Litvy, ku ktorému došlo v októbri spolu päťkrát, si vynútilo dočasné uzavretie letísk v hlavnom meste Vilnius a v Kaunase, čo ovplyvnilo 142 letov a viac ako 20.000 cestujúcich. Litva v reakcii na incidenty s balónmi opakovane uzavrela aj svoje posledné dva fungujúce hraničné priechody so susedným Bieloruskom.
EÚ v stredu v tejto súvislosti vyjadrila solidaritu s Litvou a vyzvala Bielorusko, „aby bezodkladne prijalo účinné opatrenia na kontrolu svojho vzdušného priestoru, štátnych hraníc a územia a na boj proti organizovanej trestnej činnosti, ktorá v ňom vzniká, i na jej predchádzanie“.
„Tieto balóny nie sú len nástrojmi na pašovanie, ale sú súčasťou širšej cielenej hybridnej kampane, ktorá zahŕňa aj pašovanie migrantov podporované bieloruským štátom,“ uviedla v mene 27 členských štátov šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová.
Aj osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Bielorusko John Coale apeloval na Minsk, aby zabránil ďalším takýmto incidentom.
Litovská vláda spresnila, že z uzávierky hraníc sú vyňatí diplomati, občania krajín EÚ, NATO a Ukrajiny opúšťajúci Bielorusko, osoby tranzitujúce do susednej ruskej exklávy Kaliningrad a cudzinci s humanitárnymi vízami vydanými Litvou.
Agentúra AFP objasnila, že Vilnius vydáva tzv. humanitárne víza osobám, ktoré z Bieloruska utekajú v obave pred represiami vyvolanými spornými prezidentskými voľbami v roku 2020.
AFP doplnila, že ďalšie štyri hraničné priechody medzi Litvou a Bieloruskom boli v rokoch 2023 a 2024 uzavreté z bezpečnostných dôvodov v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu.
„Nevylučujeme predĺženie tohto opatrenia, pokým to bude potrebné,“ povedala novinárom litovská premiérka Inga Ruginiené. „Ak budeme naďalej svedkami útokov namierených proti Litve, budeme v tomto prísnom opatrení pokračovať. Nemôžeme nereagovať na hybridný útok proti Litve,“ zdôraznila Ruginiené.
Bieloruský colný úrad odsúdil toto opatrenie litovskej vlády ako „bezohľadnú a nepriateľskú politiku“, ktorá v regióne poškodí podnikanie.
Narušenie vzdušného priestoru Litvy, ku ktorému došlo v októbri spolu päťkrát, si vynútilo dočasné uzavretie letísk v hlavnom meste Vilnius a v Kaunase, čo ovplyvnilo 142 letov a viac ako 20.000 cestujúcich. Litva v reakcii na incidenty s balónmi opakovane uzavrela aj svoje posledné dva fungujúce hraničné priechody so susedným Bieloruskom.
EÚ v stredu v tejto súvislosti vyjadrila solidaritu s Litvou a vyzvala Bielorusko, „aby bezodkladne prijalo účinné opatrenia na kontrolu svojho vzdušného priestoru, štátnych hraníc a územia a na boj proti organizovanej trestnej činnosti, ktorá v ňom vzniká, i na jej predchádzanie“.
„Tieto balóny nie sú len nástrojmi na pašovanie, ale sú súčasťou širšej cielenej hybridnej kampane, ktorá zahŕňa aj pašovanie migrantov podporované bieloruským štátom,“ uviedla v mene 27 členských štátov šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová.
Aj osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Bielorusko John Coale apeloval na Minsk, aby zabránil ďalším takýmto incidentom.
Litovská vláda spresnila, že z uzávierky hraníc sú vyňatí diplomati, občania krajín EÚ, NATO a Ukrajiny opúšťajúci Bielorusko, osoby tranzitujúce do susednej ruskej exklávy Kaliningrad a cudzinci s humanitárnymi vízami vydanými Litvou.
Agentúra AFP objasnila, že Vilnius vydáva tzv. humanitárne víza osobám, ktoré z Bieloruska utekajú v obave pred represiami vyvolanými spornými prezidentskými voľbami v roku 2020.
AFP doplnila, že ďalšie štyri hraničné priechody medzi Litvou a Bieloruskom boli v rokoch 2023 a 2024 uzavreté z bezpečnostných dôvodov v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu.