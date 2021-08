Litva navrhuje sankcie voči tým, ktorí podporujú migráciu z Bieloruska

Litovčania rozdávajú veci migrantom, ktorí stoja za plotom v utečeneckom tábore v litovskej dedine Verebiejai 11. júla 2021. Archívna snímka. Foto: TASR/AP

Brusel 25. augusta (TASR) - Litva navrhla, aby Európska únia uvalila sankcie na bieloruské spoločnosti a občanov, ktorí podľa názoru vlády z Vilniusu pomáhajú migrantom z tretích krajín prekročiť hranice do členských štátov EÚ. Uviedla v utorok tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na slová litovského ministra zahraničných vecí Gabrieliusa Landsbergisa.Litva, Poľsko a Lotyšsko, a teda štáty, ktorých hranice sú vonkajším hranicami EÚ, v priebehu tohto leta nahlásili nárast počtu migrantov, hlavne z Iraku a Afganistanu, ktorí sa pokúšali prekročiť hranice Únie z územia Bieloruska.Bieloruský prezident Alexander Lukašenko po prijatí série sankcií EÚ voči predstaviteľom a podporovateľom jeho režimu euroblok upozornil, že Bielorusko nebude prijímať nazad migrantov, ktorí sa dostali do Únie.uviedol Landsbergis počas utorňajšej tlačovej konferencii v pohraničnom meste Medininkai. Spresnil, že sankcie EÚ sú takouto reakciou.Landsbergis dodal, že litovská vláda predložila Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), ktorá spadá pod Európsku komisiu, zoznam bieloruských občanov a spoločností, ktoré považuje za zodpovedné za zvýšenie počtu nelegálnych migrantov prichádzajúcich z Bieloruska. Šéf rakúskej diplomacie Alexander Schallenberg podľa Reuters vyjadril podporu litovskému návrhu a na spoločnej tlačovej konferencii zdôraznil, že tí, čo sú zodpovední za nárast migrácie musia čeliťLitovská vláda v pondelok oznámila, že do septembra 2022 chce dokončiť výstavbu 508 kilometrov dlhého plotu s ostnatým drôtom na hranici s Bieloruskom. Náklady na výstavbu tejto umelej bariéry odhaduje na 152 miliónov eur. Európska komisia príliv migrantov cez Bielorusko vníma ako zámerne riadenú migráciu Minsku ako odveta za európske sankcie, upozornila však, že EÚ výstavbu tohto plotu zo spoločného európskeho rozpočtu nepodporí.(spravodajca TASR Jaromír Novak)