Litva nepredĺži výnimočný stav na hraniciach s Bieloruskom

Vilnius 5. januára (TASR) - Litovská vláda v stredu rozhodla o tom, že nepredĺži výnimočný stav na hraniciach s Bieloruskom. Oznámila to litovská premiérka Ingrida Šimonyté, informuje agentúra Reuters.



"Vláda v súčasnosti neplánuje navrhnúť predĺženie výnimočného stavu po 15. januári. Budeme to však musieť možno ešte zvážiť. Záležať to bude na tom, ako sa vyvinie situácia," uviedla Šimonyté.



Výnimočný stav zaviedli v Litve na hraniciach s Bieloruskom vlani 9. novembra po tom, ako stovky migrantov založili tábor na poľsko-bieloruských hraniciach. V čase výnimočného stavu mohli litovskí pohraničníci využívať "duševný nátlak a primeranú fyzickú silu", aby zabránili migrantom prekročiť litovské hranice.



Tisíce migrantov sa vlani pokúsili prekročiť z Bieloruska hranice Litvy, Poľska a Lotyšska, aby sa tak dostali do Európskej únie. Avšak podľa litovských úradov v posledných dňoch v litovsko-bieloruskom pohraničí neevidovali žiaden pokus o prekročenie hraníc.



Členské štáty EÚ obviňujú Bielorusko z toho, že podnecuje nelegálnu migráciu z krajín Blízkeho východu, Afganistanu a Afriky do Európskej únie, aby sa tak bieloruský režim pomstil za sankcie, ktoré Západ uvalil na Minsk v súvislosti s porušovaním ľudských práv.