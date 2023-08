Litva neudelila azyl bieloruskej aktivistke Voľhe Karačovej

Vilnius 18. augusta (TASR) - Litva v piatok zamietla bieloruskej aktivistke Voľhe Karačovej žiadosť o azyl. Rozhodnutie prijalo litovské imigračné oddelenie na základe hodnotenia spravodajskej služby. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Oddelenie (litovskej) štátnej bezpečnosti uviedlo, že moja činnosť by mohla predstavovať hrozbu pre národnú bezpečnosť. To je nezmysel," povedala pre AFP.



Karačová v litovskom hlavnom meste Vilnius riadi mimovládnu humanitárnu organizáciu, ktorá pomáha Bielorusom v Litve a doma. Monitoruje aj situáciu v oblasti ľudských práv v Bielorusku.



Povolenie na pobyt v Litve má od roku 2014, do krajiny sa presťahovala v roku 2020.



Aktivistka uviedla, že úrady v súvislosti so zamietnutím jej žiadosti poukázali na rozhovor s ruským ultranacionalistickým politikom Vladimirom Žirinovským z roku 2021 a na jej účasť na konferenciách v Rusku.



Karačová dodala, že o azyl požiadala, aby predišla zadržaniu počas ciest do zahraničia. Proti rozhodnutiu sa chce odvolať, v prípade potreby aj na Európsky súd pre ľudské práva.



Bieloruská tajná služba (KGB) v roku 2021 označila Karačovú za "teroristku" a minulý rok vláda v Minsku jej organizáciu klasifikovala ako "extrémistickú", pripomenula AFP.