Litva obvinila Bielorusko z poškodenia hraničného plotu

Vilnius 20. novembra (TASR) - Dvaja zamaskovaní muži prerezali plot na hraniciach Litvy s Bieloruskom v snahe pomôcť desiatim migrantom bez príslušných dokladov dostať sa do pobaltskej krajiny. V pondelok o tom informovala litovská pohraničná stráž. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Litovskí pohraničníci zverejnili videozáznam zachytávajúci incident na hraničnom priechode. Litva z úmyselného poškodenia plota obvinila agentov bieloruských bezpečnostných zložiek.



Na videu je vidieť dve osoby, ktoré po prerezaní plota volajú na migrantov čakajúcich neďaleko. Jednému migrantovi sa podarilo cez dieru v plote prejsť do Litvy, ale po výzve litovskej pohraničnej hliadky utiekol naspäť. Ostatní migranti ho nasledovali.



Litva, Lotyšsko a Poľsko obviňujú režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka z vytvárania migračnej krízy cieleným privádzaním migrantov k ich hraniciam. V reakcii na to posilnili ochranu hraníc s Bieloruskom.



Litva od začiatku tohto roka zaznamenala 85 pokusov o poškodenie hraničného plota v porovnaní s minulým rokom, keď ich bolo 467.