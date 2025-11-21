< sekcia Zahraničie
Litva obvinila Bielorusko z vydierania pre kamióny za hranicami
Vilnius 21. novembra (TASR) - Litva znovu otvorila hranicu s Bieloruskom, avšak tisíce kamiónov sú naďalej uväznené na druhej strane hranice. Uviedlo to v piatok litovské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré preto obvinilo susedné Bielorusko z „vydierania“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Litovská vláda rozhodla o uzavretí hraníc s Bieloruskom na jeden mesiac koncom októbra pre incidenty s balónmi, ktoré opakovane narušili vzdušný priestor oboch krajín. Túto aktivitu označila vtedy za hybridný útok. Vláda vo Vilniuse tvrdila, že balóny vypúšťajú pašeráci cigariet a Minsk proti tomu nič nerobí. Pre tieto incidenty niekoľkokrát uzavreli aj letiská vo Vilniuse a v Kaunase.
AFP vysvetľuje, že uzavretie hraníc znamenalo, že tisíce nákladných áut pracujúcich pre litovský logistický sektor na celé týždne uviazli v Bielorusku, čo vystupňovalo napätie medzi oboma krajinami.
Litva znova otvorila hraničné priechody s Bieloruskom vo štvrtok, ale rezort diplomacie v štvrtkovom vyhlásení uviedol, že mnoho kamiónov je „naďalej držaných ako rukojemníci“. Bieloruskú vládu obvinil z „nátlaku a vydierania“.
Viceprezident združenia litovských cestných dopravcov Linava Oleg Tarasov deň po uzavretí hranice povedal, že v Bielorusku uviazol majetok v hodnote približne 60 miliónov eur. V piatok informoval, že počet zaistených kamiónov sa nezmenil. „Je tam približne 4500 nákladných áut vrátane tých uviaznutých na hranici a tých, ktoré ešte nechytili a sú na ceste,“ povedal Tarasov. Dodal, že niektoré sa „ukrývajú na súkromných parkoviskách“ aby sa vyhli zaisteniu.
Litva pôvodne plánovala uzatvorenie hraničných priechodov s Bieloruskom do 30. novembra. Minister vnútra Vladislav Kondratovič však v stredu oznámil, že ich otvoria skôr, keďže takéto opatrenia na zabezpečenie vnútornej bezpečnosti už nie sú nevyhnutné.
Litovské Národné centrum pre riadenie kríz v piatok oznámilo, že letisko vo Vilniuse v piatok zaviedlo dočasné obmedzenia po tom, čo boli z Bieloruska vypustené ďalšie predpokladané balóny pašerákov, ktoré na viac ako hodinu narušili leteckú prevádzku. Ministerstvo dopravy sa k incidentu dosiaľ nevyjadrilo.
