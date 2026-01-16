< sekcia Zahraničie
Litva obvinila ruskú GRU z pokusu o podpaľačstvo v roku 2024
V súvislosti s incidentom z roku 2024 je obvinených šesť osôb z Bieloruska, Kolumbie, Kuby, Ruska a Španielska.
Autor TASR
Vilnius 16. januára (TASR) - Za pokusom o podpaľačský útok v litovskej firme, ktorá dodáva rádiové skenery pre ukrajinskú armádu, je ruská vojenská rozviedka GRU, oznámila v piatok litovská polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
V súvislosti s incidentom z roku 2024 je obvinených šesť osôb z Bieloruska, Kolumbie, Kuby, Ruska a Španielska. Skupina sa podľa polície a prokuratúry pokúsila o podobné útoky v Česku, Poľsku a Rumunsku.
„Zločiny boli koordinované a príkazy vykonávateľom dávala skupina ľudí žijúcich v Rusku, ktorí sú prepojení s ruskou GRU,“ povedal novinárom zástupca náčelníka litovskej kriminálnej polície Saulius Briginas.
Litva minulý rok obvinila GRU z podpaľačstva v obchodnom dome IKEA vo Vilniuse. K tomuto požiaru došlo v máji 2024 a litovská generálna prokuratúra ho označila za terorizmus. V súvislosti so zmieneným požiarom polícia zadržala dvoch ukrajinských občanov vo veku do 20 rokov. Jedného zadržali v Litve, druhého v Poľsku. Podľa litovskej prokuratúry sa zistilo, že tieto osoby boli najaté z Ruska cez sieť sprostredkovateľov napojených na ruské bezpečnostné zložky a GRU.
