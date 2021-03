Litva odmietla vydať Bielorusku opozičnú líderku Cichanovskú

Vilnius 5. marca (TASR) - Litva odmietla v piatok žiadosť o vydanie bieloruskej opozičnej líderky Sviatlany Cichanovskej na trestné stíhanie do Bieloruska. Litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis povedal, že "skôr zamrzne peklo", než by tejto žiadosti vyhoveli. Informovala o tom agentúra AP.



Landsbergis uviedol, že v jeho krajine sa ľudia, ktorí hľadajú útočište, "môžu cítiť v bezpečí a nikto nebude vydaný... pre boj za demokraciu, slobodu prejavu alebo slobodu náboženského vierovyznania".



Bieloruská generálna prokuratúra uviedla, že Litvu požiadala o vydanie Cichanovskej do Bieloruska, aby tam mohla "čeliť stíhaniu" pre trestné činy proti verejnému poriadku, bezpečnosti a štátu.



Bieloruskí vyšetrovatelia tento týždeň oznámili, že Cichanovská plánovala so svojimi spolupracovníkmi podnecovať nepokoje a zmocniť sa vládnych budov v Homeli, druhom najväčšom meste krajiny. Samotná Cichanovská takéto tvrdenia odmieta, pripomína agentúra AFP.



Sviatlana Cichanovská bola vo voľbách z 9. augusta súperkou dlhoročného bieloruského lídra Alexandra Lukašenka. Kandidovala po tom, ako ústredná volebná komisia odmietla zaregistrovať ako uchádzača o kandidatúru jej manžela, známeho blogera a novinára Siarheja Cichanovského, ktorý je od leta väzobne stíhaný.



Podľa oficiálnych výsledkov ju Lukašenko porazil so ziskom vyše 80 percent odovzdaných hlasov, pričom ona dostala len približne desať percent hlasov. Opozícia však považuje tieto voľby za zmanipulované, rovnako ako aj EÚ a mnohé ďalšie krajiny sveta, ktoré odmietli uznať Lukašenka za legitímneho prezidenta.



Bezprostredne po ohlásení oficiálnych výsledkov vypukli v Bielorusku masové protesty, na ktorých došlo k tvrdým zásahom zo strany polície i hromadnému zatýkaniu tisícov demonštrantov.



Cichanovská sa po odchode do exilu začala stretávať s lídrami EÚ a predstaviteľmi západných krajín. Počas nadchádzajúceho víkendu by mala byť v Ženeve, avšak dlhodobo sa zdržiava práve v Litve.