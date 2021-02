Litva odmietla zatknúť Navaľného spolupracovníka Volkova

Moskva 10. februára (TASR) - Litva odmietla v stredu zadržať Leonida Volkova, blízkeho spolupracovníka uväzneného ruského opozičného politika Alexeja Navaľného. Rusko na Volkova, ktorý žije v Litve, totiž vydalo medzinárodný zatykač. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na litovské ministerstvo vnútra.



"Používanie medzinárodných nástrojov pre politicky motivované trestné stíhanie nie je správny postup," uviedla litovská ministerka vnútra Agné Bilotaité, odkazujúc na zatykač, ktorý Rusko vydalo prostredníctvom medzinárodnej policajnej organizácie Interpol.



"Vyvoláva to vážne pochybnosti v súvislosti s členstvom Ruska v takýchto (medzinárodných) organizáciách," dodala Bilotaité.



Leonid Volkov vyzval Rusov, aby sa v nedeľu, na sviatok sv. Valentína, zhromaždili v blízkosti svojich príbytkov a vyjadrili nesúhlas s väznením Alexeja Navaľného. Ľudia si podľa Volkova majú rozsvietiť mobilné telefóny a rozmiestniť sviečky do tvaru srdca a zapáliť ich. Fotografiami z valentínskeho protestu majú potom "zaplaviť" internetové sociálne siete.



Práve v tejto súvislosti bol na žiadosť Moskvy vydaný spomínaný medzinárodný zatykač. Rusko obviňuje Volkova, že nabádal neplnoleté osoby, aby sa zúčastnili na týchto nepovolených demonštráciách. V Rusku mu za tento čin hrozí trest do troch rokov odňatia slobody.



V posledných týždňoch vychádzali do ulíc ruských miest desaťtisíce ľudí, aby podporili uväzneného Navaľného. Tento popredný kritik ruského prezidenta Vladimira Putina vyhlasuje, že je prenasledovaný a trestaný z politických dôvodov.