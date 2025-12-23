Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 23. december 2025Meniny má Nadežda
< sekcia Zahraničie

Litva odsúdila troch ľudí za vandalské konanie v prospech Ruska

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Miestne médiá uviedli, že jeden z mužov priznal, že sochu v Merkine v januári 2024 poliali červenou farbou v mene ruskej vojenskej spravodajskej služby GRU, zatiaľ čo ďalší dvaja obvinenia popierajú.

Autor TASR
Varšava 23. decembra (TASR) - Litovský súd v utorok odsúdil troch mužov za poškodenie sochy hrdinu odboja proti sovietskej okupácii. Muži boli obžalovaní z konania v prospech Ruska za úplatu, čo dvaja z nich popreli. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.

Dvaja estónsko-ruskí štátni príslušníci a jeden ruský občan boli odsúdení na tresty odňatia slobody v trvaní od dva a pol do štyroch rokov za pomoc inému štátu a poškodenie sochy protisovietskeho partizána Adolfasa Ramanauskasa-Vanagasa.

Miestne médiá uviedli, že jeden z mužov priznal, že sochu v meste Merkine v januári 2024 poliali červenou farbou v mene ruskej vojenskej spravodajskej služby GRU, zatiaľ čo ďalší dvaja obvinenia popierajú.

Muž povedal, že nepozná totožnosť osoby, ktorá si vandalizmus objednala. Motivovali ho výlučne peniaze a nevedel údajne ani to, že pomaľovali sochu hrdinu odboja.

Ramanauskas-Vanagas bol učiteľ, ktorý sa po sovietskej okupácii Litvy pridal k protisovietskemu partizánskemu odboju. V roku 1956 ho zatkla sovietska tajná polícia KGB. Bol brutálne mučený, odsúdený na smrť a popravený v roku 1957 vo Vilniuse.

Miesto jeho pochovania bolo dlhé desaťročia neznáme, jeho pozostatky identifikovali až v roku 2018. Ako symbol odporu voči sovietskej okupácii ho následne pochovali so štátnymi poctami.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Premiér Robert Fico prekorčuľoval tunel Višňové

RAŠI: Reštart vzťahov Českej a Slovenskej republiky začali parlamenty

Premiér R. Fico s ministrom J. Rážom slávnostne otvorili tunel Višňové

OBRAZOM: Tunel Višňové otvorili pre verejnosť