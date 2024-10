Podľa predbežných výsledkov volieb v Litve môže dôjsť k zmene vlády

Vilnius 14. októbra (TASR) - Podľa predbežných výsledkov parlamentných volieb by v Litve mohlo dôjsť k zmene vlády. Po sčítaní hlasov z takmer všetkých okrskov opoziční sociálni demokrati (LSDP) získali 19,5 percenta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Úspech Litovskej sociálnodemokratickej strany (LSDP) ukazujú spočítané hlasy z 1947 volebných obvodov z celkového počtu 1959. Vládny Vlastenecký zväz-Litovskí kresťanskí demokrati (TS-LKD) premiérky Ingridy Šimonyté je na druhom mieste s približne 17,8 percentami. Nová populistická strana Úsvit Nemanu (Nemuno aušra) je tretia s 15 percentami.



Zatiaľ nie je jasné, či sa koalícia troch súčasných vládnucich strán dokáže udržať pri moci. Podľa predbežných výsledkov iba jeden z dvoch partnerov TS-LKD prekročí hranicu potrebných piatich percent pre vstup do parlamentu. Do parlamentu vo Vilniuse by sa mohli dostať ešte ďalšie tri strany.



"Sme v príliš skorej fáze na to, aby sme mohli povedať, ktorá strana iniciuje vytvorenie ďalšej koalície," povedala premiérka Šimonyté novinárom v pondelok ráno. "Môžu to byť sociálni demokrati, (alebo) to môže byť Vlastenecký zväz," dodala.



Predbežné konečné výsledky sa očakávajú v pondelok. Účasť dosiahla 52,1 percenta voličov, čo je päťpercentný nárast oproti voľbám spred štyroch rokov. Predvolebnej kampani dominovali obavy z výšky životných nákladov a hrozba zo susedného Ruska.



Podľa volebného systému v Litve voliči volia 70 zo 141 poslancov parlamentu (Seimas) z kandidátnych listín politických strán. O druhej polovici (71 poslancoch) sa rozhoduje v jednomandátových volebných obvodoch. V prípade, že žiadny kandidát vo volebnom obvode nezíska viac ako 50 percent hlasov, dvaja najúspešnejší uchádzači postupujú do druhého kola hlasovania 27. októbra.



Diskusie o vzniku vládnej koalície sa očakávajú až po druhom kole volieb. Sociálni demokrati a stredoľavá strana Za Litvu s 9,3 percentami už naznačili zámer vytvoriť vládu, hoci na to púodľa predbežných výsledkov budú potrebovať podporu ešte tretej strany.