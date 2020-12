Litva otvorila vyšetrovanie údajného mučenia bieloruského aktivistu

Vilnius 9. decembra (TASR) - Litovský generálny prokurátor Evaldas Pasilis v stredu otvoril vyšetrovanie v súvislosti s bieloruskými predstaviteľmi, ktorí údajne v susednom Bielorusku mučili prodemokratického aktivistu, uviedla agentúra AFP.



Prokurátor podľa vlastných slov uplatnil zákony o univerzálnej súdnej právomoci, ktoré umožňujú stíhať zločiny proti ľudskosti kdekoľvek na svete. Litva vyslovila demonštrantom protestujúcim proti kontroverznému znovuzvoleniu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka jasnú podporu.



"Všetci z nás, bez ohľadu na naše občianstvo, máme rovnaké právo na život a dôstojnosť," uviedol Pasilis.



Vyšetrovanie otvorili po tom, čo bieloruský občan Maxim Charošyn podal na litovskej prokuratúre sťažnosť, podľa ktorej ho vo väzbe pod dohľadom bieloruských orgánov činných v trestnom konaní mučili. Mená podozrivých z trestného činu sú zatiaľ neznáme.



Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská tento krok privítala a vyzvala ostatné európske krajiny, aby sa k podnetu pridali.



"Vyzývame všetky zvyšné krajiny, aby nasledovali iniciatívu litovského prokurátora a začali vyšetrovanie zločinov proti ľudskosti tohto (bieloruského) režimu. Žiaden prípad by nemal zostať zabudnutý a každý jeden by mal byť prešetrený," povedala pre AFP.



Výsledky volieb, ktoré potvrdili sporné znovuzvolenie dlhoročného prezidenta Lukašenka v prezidentských voľbách 9. augusta, bieloruská opozícia považuje za sfalšované a za ich skutočnú víťazku označila Cichanovskú. Tá po voľbách opustila Bielorusko a uchýlila sa do Litvy. V Bielorusku po voľbách vypukli masové protesty proti Lukašenkovi. Bezpečnostné zložky ich potláčajú aj pomocou násilia, za čo bolo Bielorusko ostro kritizované nielen opozíciou, ale aj zo zahraničia.