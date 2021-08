Litovský parlament bude rokovať o výstavbe plota na hraniciach

Vilnius 10. augusta (TASR) – Litovský parlament bude v utorok rokovať o tom, či postaviť na hraniciach s Bieloruskom vysoký kovový plot so žiletkovým drôtom so zámerom zastaviť migrantov, ktorí túto hranicu prekračujú v rekordne veľkom množstve. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.



Narastajúci počet migrantov smerujúcich z Bieloruska zaznamenávajú v uplynulých týždňoch okrem Litvy aj Lotyšsko a Poľsko. Úrady v týchto krajinách obviňujú bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že ich využíva na vyvíjanie tlaku na Európsku úniu, aby zrušila sankcie voči jeho krajine.



Ak parlament návrh schváli, Litva na svojej 670-kilometrovej hranici s Bieloruskom vybuduje za 152 miliónov eur štyri metre vysoký kovový plot v dĺžke 508 kilometrov.



Zákonodarný zbor bude tiež rokovať o tom, či umožní armáde hliadkovanie na tejto hranici a dočasne nariadi žiadateľom o azyl, aby svoje žiadosti podávali len na vybraných miestach, napríklad na kontrolných bodoch alebo na veľvyslanectvách. V súčasnosti môže na litovských hraniciach hliadkovať len pohraničná stráž.



V tomto roku ilegálne prekročilo z Bieloruska hranice Litvy – krajiny s 2,8 miliónmi obyvateľov – zhruba 4000 osôb, uviedlo litovské ministerstvo vnútra. Vlani ich bolo celkovo 74.



Podľa litovských pohraničných úradov väčšina z nich pochádza z Iraku, Konžskej republiky a Kamerunu. Litva tvrdí, že Bielorusko umožňuje týmto jednotlivcom dostať sa k litovskýcm hraniciam po tom, ako priletia do bieloruského hlavného mesta Minsk.



Kedy sa uskutoční samotné hlasovanie o zmienených návrhoch, nebolo bezprostredne jasné, píše Reuters.



V susednom Lotyšsku úrady zadržali približne 160 ľudí, ktorí ilegálne prekročili štátnu hranicu z Bieloruska. Lotyšská ministerka vnútra Marija Golubevová požiadala vládu, aby na hraniciach vyhlásila mimoriadny stav.