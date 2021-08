Litovský parlament schválil výstavbu plota na hraniciach s Bieloruskom

Vilnius 11. augusta (TASR) – Litovský parlament v utorok prijal zákon, ktorý umožní výstavbu kovového plota so žiletkovým drôtom na hraniciach Litvy s Bieloruskom. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



„Potrebujeme pevnú a spoľahlivú hranicu s Bieloruskom... čím skôr," povedala litovská ministerka vnútra Agné Bilotaité. Novoprijatý zákon podľa jej slov čas potrebný na výstavbu plota skráti na polovicu. Cena tejto bariéry má byť 152 miliónov eur.



Litva má s Bieloruskom 670-kilometrovú spoločnú hranicu. Štyri metre vysoký kovový plot s ostnatým drôtom má mať dĺžku 508 kilometrov, uviedla agentúra Reuters.



Litovský parlament podľa Reuters v utorkovom hlasovaní takisto armáde umožnil hliadkovanie na tejto hranici a dočasne nariadil žiadateľom o azyl, aby svoje žiadosti podávali len na oficiálnych hraničných priechodoch alebo na veľvyslanectvách.



Hovorca Európskej komisie (EK) Adalbert Jahnz v utorok povedal, že výstavba plota na hraniciach medzi Litvou a Bieloruskom s cieľom zabrániť nelegálnemu vstupu migrantov do priestoru EÚ je dobrou myšlienkou. EÚ však na tieto stavebné práce neposkytne žiadne finančné prostriedky.



Litva v poslednom období čelí náporu nelegálnych migrantov prichádzajúcich z územia Bieloruska.



Tento rok ilegálne prekročilo hranicu z Bieloruska do Litvy, ktorá má 2,8 milióna obyvateľov, zhruba 4000 osôb, uviedlo litovské ministerstvo vnútra.



Podľa litovských pohraničných úradov väčšina z migrantov pochádza z Iraku, Konžskej republiky a Kamerunu. Litva tvrdí, že Bielorusko umožňuje týmto jednotlivcom dostať sa k litovským hraniciam po tom, ako priletia do bieloruského hlavného mesta Minsk.