Litovský parlament vyzval na trestné stíhanie vedenia Ruska

Vilnius 16. júna (TASR) - Litovský parlament vyzval vo štvrtok na trestné stíhanie vedenia Ruska v súvislosti s inváziou na Ukrajinu a takisto vo veci rozsiahlych nútených deportácií Ukrajincov na územie Ruskej federácie. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



V uznesení, ktoré bolo litovskými poslancami prijaté jednomyseľne, sa uvádza, že najmenej milión obyvateľov Ukrajiny vrátane 200.000 detí bolo deportovaných na územie Ruska alebo do oblastí, ktoré ovláda Moskva.



Ukrajinská prokuratúra 3. júna ohlásila, že vyšetruje prípady nútených deportácií detí do Ruska a pripravuje žalobu pre obvinenia z genocídy. Moskva dlhodobo popiera, že by jej vojaci páchali na Ukrajine akékoľvek vojnové zločiny.



"Spravodlivosť sa dosiahne len prostredníctvom trestného stíhania ruských lídrov, ďalších vysokopostavených osôb organizujúcich zločiny a priamych páchateľov násilností a civilných deportácií na Ukrajine," uvádza sa v uznesení litovského parlamentu.



Uznesenie nespomína konkrétny orgán, ktorý by mal viesť trestné stíhanie, ale vyzýva "iné krajiny", aby využili princíp univerzálnej jurisdikcie, ktorý im umožňuje súdiť osoby obvinené z vojnových zločinov z iných krajín.



Reuters pripomína, že parlamenty v Litve, Lotyšsku aj Estónsku označili vojenské akcie Ruska na Ukrajine za "genocídu", pričom Litva okrem toho uviedla, že ide o "terorizmus".